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شهيدان برصاص الاحتلال في بلدة سلوان

11 تشرين أول / أكتوبر 2023 12:26

أرشيف
أرشيف

القدس - الرأي:

استشهد شابان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن شابين استشهدا برصاص شرطة الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في حي عين اللوزة في بلدة سلوان، وهما: عبد الرحمن فرج، وعلي "عبيسان" العباسي مساء الثلاثاء.

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال أطلقت الرصاص بصورة مباشرة على الشابين وأصابتهما وتركتهما ينزفان دون السماح بإسعافهما، إلى أن ارتقيا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي رأس العامود، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وفي بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها البلدة، واستهدافها للمواطنين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ونصب الحواجز العسكرية.

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