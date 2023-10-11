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مسيرات حاشدة في العديد من مدن الضفة نصرة لغزة

11 تشرين أول / أكتوبر 2023 05:17

مسيرات حاشدة في العديد من مدن الضفة نصرة لغزه
مسيرات حاشدة في العديد من مدن الضفة نصرة لغزه

الضفة الغربية - الرأي:

شهدت العديد من مدن وبلدات وقرى ومخيمات الضفة الغربية، فجر اليوم الأربعاء، مسيرات حاشدة نصرة لأهلنا في قطاع غزه الذي يتعرض لعدوان وحرب شرسة تشنها دولة الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت مصادر محلية، إن عشرات الآلاف شاركوا في مسيرات حاشدة وغاضبة في رام الله وجنين وقلقيلية وطولكرم والخليل وطوباس ونابلس وأريحا وقلنديا وشعفاط، والعديد من المدن والبلدات والمخيمات الأخرى.

ورفع المشاركون في هذه المسيرات، الأعلام الفلسطينية، وصورا لضحايا المجازر الاسرائيلية والدمار في قطاع غزة، بينما أطلقت مئات السيارات التي جابت شوارع المدن والبلدات، أبواقها، للتعبير عن التنديد بجرائم الاحتلال.

في غضون ذلك، اندلعت مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في العديد من محاور ومداخل ومفارق المدن والبلدات وعلى الحواجز العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، ما أسفر عن اصابة العديد من المواطنين بالرصاص الحي وبالغاز السام والمسيل للدموع.

ونشر الاحتلال طائرات "الدرون" المسيرة في أجواء الضفة الغربية، ودفع بالمئات من جنوده الى الحواجز ومناطق المواجهات.

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