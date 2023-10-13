يديعوت أحرونوت: 7 صواريخ سقطت على سديروت أدت إلى إصابات مباشرة

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت "الإسرائيلية" أن 7 صواريخ سقطت على "سديروت" أدت 5 منها إلى إصابات مباشرة.
وأكدت مصادر صحفية أن ضربات صاروخية أطلقتها كتائب القسام استهدفت مناطق جنوب عسقلان.
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13 تشرين أول / أكتوبر 2023 01:35
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت "الإسرائيلية" أن 7 صواريخ سقطت على "سديروت" أدت 5 منها إلى إصابات مباشرة.
وأكدت مصادر صحفية أن ضربات صاروخية أطلقتها كتائب القسام استهدفت مناطق جنوب عسقلان.
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13:35يديعوت أحرونوت: 7 صواريخ سقطت على سديروت أدت إلى إصابات مباشرة