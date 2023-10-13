وزير دفاع الاحتلال: تلقينا ضربة قاسية جداً من حماس

القدس المحتلة - الرأي:

قال وزير دفاع الاحتلال يوآف غالانت: "إن الجيش الإسرائيلي تلقى ضربة قاسية جداً من حماس، وسنقوم بالتحقيق وسنستخلص العبر".

وكانت كتائب القسام قد نفذت ضربة قوية قتلت خلالها قرابة 1500 إسرائيلي في عملية أطلقت عليه "طوفان الأقصى" في غلاف غزة.