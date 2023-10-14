وزير الخارجية الكويتي: نرفض دعوات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين

وكالة الرأي الفلسطينية للإعلام
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14 تشرين أول / أكتوبر 2023 12:49
الكويت – وكالة الرأي:
أعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، عن رفض بلاده القاطع لدعوات الاحتلال "الإسرائيلي" لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.
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