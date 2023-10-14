وزير الخارجية الكويتي: نرفض دعوات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين

الكويت – وكالة الرأي:

أعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، عن رفض بلاده القاطع لدعوات الاحتلال "الإسرائيلي" لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.