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وزير الخارجية الكويتي: نرفض دعوات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين

14 تشرين أول / أكتوبر 2023 12:49

وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح
وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح

الكويت – وكالة الرأي:

أعرب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، عن رفض بلاده القاطع لدعوات الاحتلال "الإسرائيلي" لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

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