حماس: مطالبة الاحتلال بإخلاء المستشفيات جريمة حرب

غزة – وكالة الرأي:

قالت حركة حماس، إن مطالبة جيش الاحتلال المستشفيات بالإخلاء تعد جريمة جديدة، وتعكس النوايا الإجرامية النوايا الإجرامية المبيّتة لهذا الجيش الفاشي تجاه شعبنا في قطاع غزة بحرمانه من حقهم الأساس في تلقي الخدمات الصحية الأساسية والطارئة.

وأضافت الحركة في بيان صحفي، أن الاحتلال الفاشي يصرّ على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة، باعتدائه المباشر على المستشفيات والمراكز الصحية، وآخرها طلبه من الطواقم الطبية في مستشفى العودة شمال غزة بالإخلاء والمغادرة، ما يعكس ، مما يشكل لوحده جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني.

وأشادت بالدور البطولي والإنساني للأطقم الطبية برفضها إخلاء المستشفى ووقف العمل وإصرارهم على مواصلة دورهم الوطني والإنساني في رعاية ومعالجة الجرحى والمرضى.

ودعت الحركة، الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى التدخل العاجل لوقف العدو عن مخططاته الإجرامية باستهداف المستشفيات والأطقم الطبية وبقية المؤسسات العاملة في الحقل الإنساني.