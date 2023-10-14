وكالة الرأي الفلسطينية السعودية تُجمّد خطة تطبيع العلاقات بـ"إسرائيل" وكالة الرأي الفلسطينية نيويورك: متظاهرون يهود يطالبون بوقف المساعدات الأمريكية للاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية "الأوقاف" تصدر توجيهًا شرعيًا بشأن نزوح المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية منظمة "التعاون الاسلامي" ترفض دعوات التهجير القسري بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الأمم المتحدة: الوضع في غزة وصل إلى مستوى خطير جداً وكالة الرأي الفلسطينية محللون: إسرائيل تحاول ترميم صورتها وستفشل بكسر المقاومة وكالة الرأي الفلسطينية الصليب الأحمر: الترحيل القسري لمواطني غزة مخالف للقانون الدولي وكالة الرأي الفلسطينية مراسلة CNN تعتذر عن نشر الخبر الكاذب "حماس قطعت رؤوس الأطفال" وكالة الرأي الفلسطينية الإعلام الحكومي: تهديد الاحتلال بإخلاء مرافق صحية حكم بالإعدام على آلاف المرضى وكالة الرأي الفلسطينية حماس: مطالبة الاحتلال بإخلاء المستشفيات جريمة حرب
أخبار » الأخبار الفلسطينية

حماس: مطالبة الاحتلال بإخلاء المستشفيات جريمة حرب

14 تشرين أول / أكتوبر 2023 09:30

مستشفى العودة - صورة أرشيفية
مستشفى العودة - صورة أرشيفية

غزةوكالة الرأي:

قالت حركة حماس، إن مطالبة جيش الاحتلال المستشفيات بالإخلاء تعد جريمة جديدة، وتعكس النوايا الإجرامية النوايا الإجرامية المبيّتة لهذا الجيش الفاشي تجاه شعبنا في قطاع غزة بحرمانه من حقهم الأساس في تلقي الخدمات الصحية الأساسية والطارئة.

وأضافت الحركة في بيان صحفي، أن الاحتلال الفاشي يصرّ على ارتكاب المزيد من جرائم الحرب والإبادة الجماعية بحق شعبنا في قطاع غزة، باعتدائه المباشر على المستشفيات والمراكز الصحية، وآخرها طلبه من الطواقم الطبية في مستشفى العودة شمال غزة بالإخلاء والمغادرة، ما يعكس ، مما يشكل لوحده جريمة حرب في القانون الدولي الإنساني.

وأشادت بالدور البطولي والإنساني للأطقم الطبية برفضها إخلاء المستشفى ووقف العمل وإصرارهم على مواصلة دورهم الوطني والإنساني في رعاية ومعالجة الجرحى والمرضى.

ودعت الحركة، الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية ذات العلاقة إلى التدخل العاجل لوقف العدو عن مخططاته الإجرامية باستهداف المستشفيات والأطقم الطبية وبقية المؤسسات العاملة في الحقل الإنساني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟