منظمة "التعاون الاسلامي" ترفض دعوات التهجير القسري بغزة

وكالات- وكالة الرأي:

أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن رفضها المطلق وإدانتها لدعوات الاحتلال التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني، ومحاولات ترحيل الأزمة الإنسانية إلى دول الجوار.

وأدانت المنظمة في بيان لها، بشدة منع وصول المستلزمات الدوائية، والإغاثية، والاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، معتبرة ذلك عقابًا جماعيًا، وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وجددّت مطالبتها المجتمع الدولي بالتحرك العاجل، واتخاذ إجراءات فاعلة، لوقف كافة أشكال العدوان الاسرائيلي على الشعب الفلسطيني، الذي ينذر بوقوع كارثة إنسانية غير مسبوقة.

وأكدت ضرورة توفير ممرات إنسانية، لتوفير الاحتياجات الأساسية لقطاع غزة.