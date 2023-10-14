نيويورك: متظاهرون يهود يطالبون بوقف المساعدات الأمريكية للاحتلال

وكالات- وكالة الرأي:

طالب متظاهرون يهود في مدينة نيويورك، بوقف المساعدات الأميركية لـ"إسرائيل"، ردًا على عدوانها العسكري في قطاع غزة.

وجاء ذلك خلال مظاهرة نظمتها منظمة "الصوت اليهودي من أجل السلام"، المناهضة للصهيونية، حيث وصل المتظاهرون الى منزل السيناتور في الكونغرس تشاك شومر في بروكلين.

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالعدوان الإسرائيلي، وحملوا لافتة كبيرة كتب عليها "اليهود يقولون أوقفوا الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين"، و"الصهيونية إرهاب" و"أوقفوا الفصل العنصري الإسرائيلي".

وطالبت المنظمة على موقع "إكس"، بإنهاء الإبادة الجماعية للفلسطينيين في غزة، قائلة : "لن يحدث هذا مرة أخرى اليوم".