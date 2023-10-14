السعودية تُجمّد خطة تطبيع العلاقات بـ"إسرائيل"

وكالات- وكالة الرأي:

كشف مصدر مقرب من الحكومة السعودية، اليوم السبت، أن المملكة قررت تعليق محادثات التطبيع مع إسرائيل على خلفية العدوان على قطاع غزة.

وأكد نفس المصدر أن الرياض أبلغت المسؤولين الأمريكيين الذين يقومون برعاية المباحثات بهذا القرار.

وجاء هذا التعليق بعد أن أكدت السعودية رفضها دعوات "التهجير القسري" للفلسطينيين من القطاع، ونددت باستمرار استهداف إسرائيل "للمدنيين العزّل"، في بيان هو الأشد لهجة منذ اندلاع الحرب.

وقال المسؤول المطلع على المفاوضات إن "المملكة العربية السعودية قررت تعليق المحادثات حول التطبيع المحتمل (مع إسرائيل) وأبلغت ذلك للمسؤولين الأمريكيين" الذين يقومون برعاية المباحثات.

وكانت السعودية قطعت شوطا كبيرا في مفاوضات مستمرة منذ أشهر للتوصل إلى تطبيع تاريخي مع الدولة العبرية برعاية أمريكية.

وأكدت رفضها دعوات "التهجير القسري" للفلسطينيين من قطاع غزة ونددت باستمرار استهداف إسرائيل "للمدنيين العزّل"، في بيان هو الأشد لهجة منذ اندلاع الحرب.