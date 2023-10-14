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جيش الاحتلال يعترف بإصابة إحدى طائراته بصاروخ أطلقه القسام

14 تشرين أول / أكتوبر 2023 04:38

طائرة مروحية يا سعور
طائرة مروحية يا سعور

غزة- الرأي:

كشف جيش الاحتلال، اليوم السبت، عن إصابة طائرة تابعة لسلاح الجو السبت الماضي بصاروخ مضاد للدبابات أطلقه مقاتلو كتائب القسام، في حين أفادت القناة 13 العبرية بسقوط مروحية عسكرية في اليوم الأول من عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.

وأكدت القناة التي نشرت صور المروحية التي احترقت، أنها كانت تقل عددا من جنود وحدة المظليين للمشاركة في القتال بمستوطنة باري في غلاف غزة عندما استهدفها عناصر القسام بقذيفة "آر.بي.جي".

وأوضحت قناة الجزيرة أن الطائرة من نوع "ياسعور" وأن هذا التأكيد يأتي في ظل تحفظ وتسريبات في الأوساط الإسرائيلية ومنصات فلسطينية، لافتا -نقلا عن مصادر صحفية عبرية- إلى أن الهجوم الذي تعرضت له المروحية الإسرائيلية "ربما دفع قائدها للهبوط اضطراريا، ونجاة من كانوا على متنها، قبل أن تسقط وتلتهمها النيران".

وقالت كتائب القسام اليوم إن "مجاهدينا عبروا السياج الفاصل شرق خان يونس وهاجموا العدو ودمروا 3 آليات عسكرية والاشتباك مستمر"، ويأتي ذلك ضمن عملية طوفان الأقصى التي تدخل يومها الثامن، في ظل غارات متواصلة يشنها طيران الاحتلال على قطاع غزة منذ السبت الماضي، مخلفا آلاف الشهداء والجرحى بينهم أطفال ونساء، إلى جانب دمار واسع في المباني السكنية والمرافق الحيوية.

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