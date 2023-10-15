العفو الدولية: طلب الجيش الإسرائيلي إجلاء سكان شمال غزة مستحيل التنفيذ

قالت منظمة العفو الدولية: إن طلب جيش الاحتلال "الإسرائيلي" إجلاء السكان من شمال القطاع ومدينة غزة مستحيل التنفيذ.
وأضافت أن قرار الجيش "الإسرائيلي" ليس تحذيراً، وقد يرقى لتهجير قسري، وهو انتهاك للقانون الدولي.
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15 تشرين أول / أكتوبر 2023 12:14
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