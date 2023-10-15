رئيس مجلس أمن الاحتلال: لو كنت من سكان غلاف غزة فلن أعود إليه

الداخل المحتل-الرأي:

قال رئيس مجلس الأمن القومي للاحتلال تسافي هنغبي: "إن الاحتلال تعرض لضربة مؤلمة يوم السبت الماضي، وأنهم فشلوا في المهمة ولا خلاف على ذلك".

واعترف هنغبي: "هذا خطأي وخطأ مسؤولي التقييم، الذين ظنوا أن حماس تعلمت دروس "حارس الجدران".

وتابع هنغبي في تصريح صحفي: "إن مجلس أمن الاحتلال سيفحص أسباب الفشل، وأنه أخطأ التقدير عندما قال إن حماس لن تجرؤ على التحرك ضد "إسرائيل" لسنوات طويلة".

وشدّد على ان "عدد المفقودين ما بين 150-200، نحن ملتزمون بإعادة الأسرى والمفقودين لكن مئات العائلات لا تعرف مصير أبنائها، ولقد فشلنا في مهمتنا ولا خلاف في ذلك".

وأضاف هنغبي: "لو أني من سكان مستوطنات غزة، فلن أعود إليها ما دامت حماس في غزة، موضحًا أن من بين أهداف حكومة الاحتلال الحالية، عدم خوض حرب على جبهات متعددة".