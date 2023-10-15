الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة بالضفة

الضفة المحتلة- وكالة الرأي :

شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الاحد حملة اعتقالات واسعة في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، بالتزامن مع استمرار حربها العدوانية على قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت مدن وبلدات الضفة الغربية واعتقلت أكثر من 55 مواطنا، غالبيتهم أسرى محررون ومحسوبون على حركة حماس، وأفرجت عن عدد منهم لاحقا.

واقتحمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة نابلس، واعتقلت كلا من نصر الله صدقي بليبلة، وسامي العاصي، ومازن الدنبك، وطارق السخل الذي أفرجت عنه لاحقا.

كما نفذت حملة اعتقالات ببلدة تل جنوب غرب نابلس، طالت كلا من حسين أحمد عصيدة، وعبد السلام أحمد عصيدة، وعبد الرحمن أحمد عصيدة، وعلي أحمد عصيدة، وأيوب أحمد عصيدة، وجعفر يوسف ريحان، ومعتصم يوسف ريحان، ومؤمن محمد ريحان، وبراء عصام ريحان، ومعاذ يوسف ريحان ومثنى جميل اشتية اللذين أفرجت عنهما لاحقا.

واعتقلت الشيخ نصوح اشتية ونجله محمد بعد مداهمة منزلهم ببلدة سالم شرق نابلس.

واعتقلت كلا من طارق محمد قبها وعلي سميح أبو بكر من بلدة يعبد جنوب جنين، وأحمد الأحمد من بلدة رمانة غرب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة طوباس وداهمت عددا من المنازل دون أن تتمكن من اعتقال أحد، في حين دارت مواجهات عنيفة أصيب خلالها 3 شبان أحدهم وصفت جراحه بالخطيرة، ونقلوا إلى مستشفى ابن سينا في جنين.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من موسى إيهاب وعلي دبور من مخيم الجلزون شمال رام الله، وجهاد خالد غيظان ومحمد رأفت جميل من قبيا غرب رام الله، وعبادة أشرف الريماوي وأسعد وليد الريماوي يعقوب الثلجي الريماوي من بلدة بيت ريما غرب رام الله.

كما اعتقلت براء بدرة ونائل أبو كويك ومصطفى أبو كويك ونادر عباس وبشير أبو كويك وفايز بدرة ومحمد أبو كويك من مخيم الأمعري برام الله.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من عبد محمد داري ورضا عبيد، فيما اعتقلت ماهر علي الكالوني ووسام ماهر الكالوني من مخيم عين السلطان بأريحا.

واعتقلت كلا من رائد محمد عايش من بيت لحم، ومحمود نصري صلاح من بلدة الخضر جنوب بيت لحم، والصحفي صبري جبريل وهشام خليل العمور من بلدة تقوع جنوب بيت لحم، وأحمد صالح ثوابتة وسيف إياد ثوابتة مالك إياد ثوابتة محمود إياد ثوابتة من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم، وإياس الفراحين وعبد الناصر ومحمد اللحام وإياس شاهين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.

وفي محافظة الخليل، اعتقلت كلا من د. أيمن البدارين والشيخ علاء الجعبة من مدينة الخليل، ومحمد رزق الرجوب وأحمد رزق الرجوب من بلدة دورا جنوب الخليل، وبهاء خليل عوض وقاسم خليل عوض من بلدة بيت أمر شمال الخليل.