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صحيفة أميركية: إسرائيل ترجئ توغلها البري في غزة عدة أيام

15 تشرين أول / أكتوبر 2023 10:53

الداخل المحتل-الرأي:

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية أن الجيش "الإسرائيلي" قرر إرجاء توغله المتوقع لقطاع غزة،، لعدة أيام "بسبب الظروف الجوية السيئة".

ونقلت الصحيفة عن 3 ضباط كبار في الجيش "الإسرائيلي"، لم تكشف عن هويتهم، أنه كان من المفترض أن يبدأ الهجوم البري عطلة نهاية هذا الأسبوع، لكن تم تأجيله جزئيا بسبب السماء الملبدة بالغيوم التي ستجعل من الصعب على الطيارين الإسرائيليين ومشغلي الطائرات بدون طيار توفير غطاء جوي للقوات البرية.

من جانبه، قال متحدث باسم الجيش "الإسرائيلي" لشبكة "سي إن إن" الأميركية إنهم سيبدؤون عملية عسكرية كبيرة في غزة "عند مغادرة المدنيين المنطقة"، حسب زعمه.

وزعم المتحدث أن الجيش وجّه لسكان غزة تحذيرات كافية وأن الوقت حان لمغادرتهم جنوبا، متهما حماس بإفشال خروج الأجانب من القطاع، لأنها لم تسمح بمغادرتهم، وفق تعبيره.

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