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جيش الاحتلال يقصف بلدات في الجنوب اللبناني

15 تشرين أول / أكتوبر 2023 11:14

قصف الجنوب اللبناني
قصف الجنوب اللبناني

وكالات- وكالة الرأي:

قصف جيش الاحتلال، صباح اليوم الأحد، عدة قرى في الجنوب اللبناني بينها، رميش وراميا وعيتا الشعب.

كما حلقت الطائرات الحربية "الإسرائيلية" فوق الحدود اللبنانية الفلسطينية.

واستشهد أمس مواطنان لبنانيان في بلدة شبعا الجنوبية جراء القصف "الإسرائيلي".

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