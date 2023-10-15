جيش الاحتلال يقصف بلدات في الجنوب اللبناني

وكالات- وكالة الرأي:

قصف جيش الاحتلال، صباح اليوم الأحد، عدة قرى في الجنوب اللبناني بينها، رميش وراميا وعيتا الشعب.

كما حلقت الطائرات الحربية "الإسرائيلية" فوق الحدود اللبنانية الفلسطينية.

واستشهد أمس مواطنان لبنانيان في بلدة شبعا الجنوبية جراء القصف "الإسرائيلي".