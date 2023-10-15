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تشييع جثمان الشهيد الطفل محمد عدوان جنوب طولكرم

15 تشرين أول / أكتوبر 2023 04:43

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الضفة المحتلة-الرأي:

شيعت جماهير طولكرم، اليوم الأحد، جثمان الشهيد الطفل محمد رفعت محمد عدوان (16 عاماً)، والذي استشهد أمس متأثرا بإصابته الحرجة في مواجهات غرب البلدة يوم الثلاثاء الماضي.

وانطلق موكب التشييع من مستشفى الإسراء التخصصي في طولكرم، بعد نقل جثمانه مساء أمس من المستشفى الاستشاري التخصصي في رام الله، باتجاه مسقط رأسه فرعون، واستقبله أهالي البلدة بالتكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا في غزة والوطن كافة.

وبارتقاء الشهيد عدوان، ارتفع عدد شهداء طولكرم منذ يوم الجمعة الماضي إلى سبعة.

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