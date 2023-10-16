اتحاد بلديات قطاع غزة يوجه نداء عاجل لوقف العدوان

غزة- الرأي:

طالب اتحاد بلديات قطاع غزة، بوقف فوري لإطلاق النار، ووقف الهجمات على المدنيين.

وقال رئيس الاتحاد، د. يحيى السراج:" في كل يوم تستمر فيه هذه الحرب، تتحطم أرواح أبرياء أكثر، وتتحول المزيد من المنازل إلى ركام، وتطفأ المزيد من الأحلام".

ودعا قادة العالم لإدانة جميع جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني والتي تعد أزمة إنسانية، ويجب على المنظمات والوكالات الدولية اتخاذ موقفاً قوياً ضد العدوان الإسرائيلي غير المشروع والعشوائي على قطاع غزة والعمل بلا كلل لمحاسبتهم.

وأضاف السراج:"يجب علينا كبشر أن نتحد في إدانتنا لجرائم الحرب من خلال التوعية ودعم الجهود الإنسانية لتخفيف معاناة الضحايا الأبرياء الذين دمرت حياتهم بسبب هذه الخروقات الصارخة لاتفاقية جنيف".

وتابع: "يبذل اتحاد بلديات قطاع غزة قصارى جهده لتزويد سكان قطاع غزة بالإمدادات والخدمات الأساسية حتى في ظل الظروف المستحيلة: استنزاف الوقود ونقص إمدادات المياه والإغلاق الكامل لمعظم الخدمات".

وذكر السراج أن فرق الاستجابة للطوارئ البلدية تعمل بثبات وفي خطر دائم منذ الهجوم الأول على غزة، وهذا العمل الشجاع مستمر، حتى مع اقتراب الهجوم الكبير من قبل إسرائيل.

وأكد أنه من غير الإنساني حرمان الأطفال من الطعام والماء وغيرهما من الضروريات للحياة، ما لم يتم إيقاف هذه الإبادة الجماعية، ستكون الخسائر في الأرواح كارثية وسيتعين على حكومة إسرائيل قبول المسؤولية.