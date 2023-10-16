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الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بحق طواقم الدفاع المدني

16 تشرين أول / أكتوبر 2023 06:38

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IMG_20231016_063738_083

غزة – الرأي:

ارتكب الاحتلال فجر الاثنين مجزرة جديدة بحق عناصر الدفاع المدني.

وأكد مراسل "وكالة الرأي" أن طائرات الاحتلال استهدفت عناصر الدفاع المدني بشكل مباشر في نقطة تجمعهم قرب مفترق السنافور في حي التفاح شرق مدينة غزة وذلك خلال استعداداهم للخروج لأداء مهمة لهم في إنقاذ المواطنين.

وأدت المجزرة إلى استشهاد 5 من طواقم الدفاع المدني حتى الآن وإصابة آخرين، اثنان منهم بحالة خطرة.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل: "إن امكانياتنا محدودة ولا تتيح التعامل مع الاحتياجات الكبيرة للقطاع". 

وأضاف: "أطلقنا نداءات استغاثة لدعمنا بمعدات إنقاذ".

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