ماليزيا: لن نُندد بحماس وعلاقتنا بها ستستمر

وكالات-الرأي:

قال رئيس الوزراء الماليزي "أنور إبراهيم": "إن بلاده لن تقبل بالضغوط الغربية للتنديد بحركة حماس".



وأضاف إبراهيم: "إن ماليزيا لها علاقة مع حماس وأن هذه السياسة ستستمر".

