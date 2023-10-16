ماليزيا: لن نُندد بحماس وعلاقتنا بها ستستمر

قال رئيس الوزراء الماليزي "أنور إبراهيم": "إن بلاده لن تقبل بالضغوط الغربية للتنديد بحركة حماس".
وأضاف إبراهيم: "إن ماليزيا لها علاقة مع حماس وأن هذه السياسة ستستمر".
عاجل |
16 تشرين أول / أكتوبر 2023 10:57
وكالات-الرأي:
قال رئيس الوزراء الماليزي "أنور إبراهيم": "إن بلاده لن تقبل بالضغوط الغربية للتنديد بحركة حماس".
وأضاف إبراهيم: "إن ماليزيا لها علاقة مع حماس وأن هذه السياسة ستستمر".
12:32الصليب الأحمر: كارثة بغزة وسط انقطاع المياه والغذاء والدواء
12:15طهران: إسرائيل تجر المنطقة إلى أزمة وترتكب جرائم حرب بغزة
11:58القسام للاحتلال: لن نوقف الغارات حتى عن مرابعنا تزول
11:25الدفاع المدني لـ"الرأي": 1000 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض
10:58"الداخلية" تحذر من كارثة بيئية بسبب وجود أكثر من 1000 شهيد تحت الأنقاض