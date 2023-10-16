الصليب الأحمر: كارثة بغزة وسط انقطاع المياه والغذاء والدواء

غزة- وكالة الراي:



قال المتحدث باسم الصليب الأحمر بغزة: "إن هناك كارثة في غزة في ظل القصف الإسرائيلي المستمر"، مشيرًا إلى أن انقطاع إمدادات المياه والغذاء والدواء عن السكان المحاصرين تزيد الأوضاع سوءًا".



وكانت قد أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أمس الاحد، أن الوضع في قطاع غزة حرج جداً.



وناشدت اللجنة في تصريحات صحفية، من أجل السماح بإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الإغاثية، مطالبةً بالسماح لطواقمها بالعمل داخل قطاع غزة.



وكان الصليب الأحمر قد حذر سابقًا من أن الوضع الإنساني في قطاع غزة سيخرج عن السيطرة بسرعة في ظل العداون "الإسرائيلي" المستمر.