وكالة الرأي الفلسطينية أردوغان يدعو الدول الغربية لوقف انتهاكات حقوق الإنسان في غزة وكالة الرأي الفلسطينية طواقم الإعلام الحكومي تواصل تقديم الخدمات الصحفية لوسائل الإعلام والصحفيين وكالة الرأي الفلسطينية استهجن صمت الأمم المتحدة.. معروف يدين قصف الاحتلال لمخازن أونروا بغزة وكالة الرأي الفلسطينية إدارة سجن النقب تقتحم أقسام الأسرى وتعتدي عليهم وكالة الرأي الفلسطينية الكرملين يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وكالة الرأي الفلسطينية أبو سلمية يدعو لتحويل الإصابات الحرجة إلى خارج القطاع وكالة الرأي الفلسطينية سلطة الطاقة: نفاد وقود مولدات المشافي يُنذر بكارثة إنسانية وكالة الرأي الفلسطينية ملك الأردن يؤكد أهمية التحرك الدولي لوقف الحرب على غزة وكالة الرأي الفلسطينية الصليب الأحمر: الطواقم الطبية بغزة تُقتل أثناء عملها وكالة الرأي الفلسطينية الأورومتوسطي: إسرائيل أسقطت ما يوازي ربع قنبلة نووية على غزة
أخبار » عربي ودولي

مصر: "إسرائيل" لم تسمح حتى الآن بإدخال المساعدات إلى القطاع

16 تشرين أول / أكتوبر 2023 01:12

وكالات: وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، أن "إسرائيل" لم تسمح حتى الآن بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قد زعمت أنه سيتم فتح معبر رفح في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم لخروج الأجانب من قطاع غزة إلى مصر، وكذلك لنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ونفى رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، تلقي الجانب الفلسطيني أي اتصالات أو تأكيدات من الجانب المصري بشأن فتح معبر رفح.

وكان وزير الخارجية المصري قد شدد على رفض مصر تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟