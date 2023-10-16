مصر: "إسرائيل" لم تسمح حتى الآن بإدخال المساعدات إلى القطاع

وكالات: وكالة الرأي:

أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الإثنين، أن "إسرائيل" لم تسمح حتى الآن بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قد زعمت أنه سيتم فتح معبر رفح في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم لخروج الأجانب من قطاع غزة إلى مصر، وكذلك لنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع.

ونفى رئيس المكتب الإعلامي الحكومي بغزة سلامة معروف، تلقي الجانب الفلسطيني أي اتصالات أو تأكيدات من الجانب المصري بشأن فتح معبر رفح.

وكان وزير الخارجية المصري قد شدد على رفض مصر تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.