الصليب الأحمر: الطواقم الطبية بغزة تُقتل أثناء عملها

وكالات- وكالة الرأي:

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن الطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة تتعرض للقتل أثناء عملها.

وقالت المتحدثة الإقليمية باسم الصليب، "إيمان طرابلسي":"إن الطواقم الطبية داخل قطاع غزة تتعرض للقتل أثناء عملهم في قطاع غزة".

وأضافت :"حاليا الوضع الإنساني في غزة يتدهور بطريقة مقلقة وخطرة للغاية، وقطاع الصحة على مشارف الانهيار".

ولفتت إلى أن "المستشفيات الأساسية والمؤسسات الصحية وفرق الإغاثة تعمل تحت ضغط كبير بسبب تزايد عدد الأشخاص الذين يحتاجون لرعاية صحية وطبية".

وتابعت طرابلسي، "يتزامن ذلك مع تناقص في مخزون الأدوية ومواد الإغاثة، بالإضافة إلى معاناة القطاع حاليا من معضلة انقطاع الكهرباء بما أن المركز الأساسي للتزويد بالكهرباء توقف عن العمل".