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مسيرات بالضفة للتنديد بتواصل العدوان على غزة

16 تشرين أول / أكتوبر 2023 05:01

مسيرات بالضفة للتنديد بتواصل العدوان على غزة
مسيرات بالضفة للتنديد بتواصل العدوان على غزة

الضفة المحتلة- وكالة الرأي:

ندد متظاهرون في الضفة بتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واستمرار الجرائم بحق أبناء شعبنا في القطاع.

وأكد مشاركون خلال مسيرة دعت إليها لجنة التنسيق الفصائلي، وسط نابلس، بمشاركة كل الفعاليات الوطنية والرسمية والشعبية في المحافظة، ضروة إنهاء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ عشرة أيام، والعمل على فتح ممرات آمنة لنقل المساعدات الإنسانية.

وطالبوا بضرورة تحمل المجتمع الدولي وأحرار العالم مسؤولياتهم لوقف المجازر الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وشدد المشاركون على أن أبناء شعبنا موحدون في مواجهة سياسة الاحتلال الرامية إلى تهجيرهم واقتلاعهم من أرضهم، بغطاء من بعض الدول الداعمة للنيل من حقوق الشعب الفلسطيني.

نُظمت مسيرة بدعوة من القوى الوطنية والإسلامية، إذ جاب المشاركون فيها شوارع رام الله ، ورفعوا صورا لعدد من الشهداء الذين ارتقَوا في العدوان.

ورددوا هتافات تنادي بالوحدة الوطنية للتصدي لجرائم الاحتلال، وتؤكد حق شعبنا في العيش في أمن وسلام ونيل الحرية والاستقلال كباقي شعوب العالم، وطالبوا المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف العدوان، وتوفير الحماية للمواطنين.

فيما شارك مواطنون في محافظة طوباس، في المسيرة، التي دعت لها لجنة التنسيق الفصائلي والقوى الوطنية والإسلامية، شوارع مدينة طوباس منددين بعدوان الاحتلال على شعبنا في قطاع غزة، ومستنكرين مواقف المجتمع الدولي تجاه ما يجري من جرائم ومجازر بحق الشعب الفلسطيني.

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