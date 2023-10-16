الغانم يُهاتف هنية ويؤكد تضامنه الكامل مع غزة

وكالات- وكالة الرأي:

تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية اتصالاً هاتفياً من عضو مجلس الأمة الكويتي ورئيسه سابقاً مرزوق الغانم حيث عبّر عن تضامنه والشعب الكويتي مع الشعب الفلسطيني في غزة مشيداً بالتضحيات والبطولات التي قدمها خلال معركة طوفان الأقصى.

وشكر رئيس الحركة خلال اتصال مرزوق الغانم والدعم الذي أظهره الشعب الكويتي الشقيق واستعداده الدائم لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية لشعبنا الفلسطيني في غزة.

واستعرض هنية الجرائم التي يقوم بها الاحتلال وقصف المنازل على رؤوس ساكنيها وتدمير المساجد والبنية التحتية والمشافي والجامعات وقتل ما يزيد عن ألف طفل، ومثلهم من النساء وكبار السن، مشدداً في الوقت نفسه أن المقاومة مستمرة حتى تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني وحقوقه في الحرية والكرامة وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، داعياً المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال وإلزامه بتوفير المساعدات الإنسانية واحتياجات القطاع.