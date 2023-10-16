صواريخ القسام تقطع جلسة الكنيست والنواب يهرولون إلى الملاجئ

أجبرت صواريخ المقاومة الفلسطينية نواب ووزراء الاحتلال الإسرائيلي على إخلاء مبنى الكنيست في القدس المحتلة، خلال جلسة لمناقشة الحرب على غزة بحضور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وأظهرت مقاطع الفيديو النواب والوزراء وهم يهرولون نحو الملاجئ وسط دوي صفارات الإنذار.

وقالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها قصفت القدس المحتلة وتل أبيب برشقات صاروخية ردا على استهداف المدنيين في قطاع غزة، وذلك في اليوم العاشر من معركة طوفان الأقصى.

وأفادت القناة الـ12 الإسرائيلية بتأجيل اجتماع الطاقم الوزاري المصغر عقب انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب مرتين.