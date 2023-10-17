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"إسرائيل" وواشنطن تتفقان على وضع خطة لإيصال مساعدات إلى غزة

17 تشرين أول / أكتوبر 2023 08:51

مساعدات لغزة
مساعدات لغزة

وكالات- وكالة الرأي:

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، فجر اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وإسرائيل اتفقتا على خطة تسمح بوصول المساعدات إلى المدنيين في غزة.

وقال بلينكن "إنه من الضروري أن يبدأ تدفق المساعدات إلى غزة في أقرب وقت ممكن".

كما أعلن بلينكن أن الرئيس، جو بايدن، سيزور إسرائيل، الأربعاء، للتضامن في أعقاب الهجوم غير المسبوق الذي شنته ضدها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" يوم 7 تشرين الأول الجاري.

ومن المتوقع أن يقوم الرئيس الأميركي بايدن بزيارة العاصمة الأردنية عمان للقاء العاهل الأردني، عبدالله الثاني، والرئيس المصري ، عبد الفتاح السيسي، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس يوم الخميس.

وبحسب "رويترز" قال بلينكن للصحفيين في ختام محادثات ماراثونية أجراها في تل أبيب مع رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إن الرئيس سيؤكد تضامن الولايات المتحدة مع إسرائيل والتزامنا الصارم أمنها".

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