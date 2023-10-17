كتائب القسام تبث شريطًا مصورًا لأسيرة من سديروت

غزة- الرأي:

بثت كتائب القسام شريطا مصورا لأسيرة مستوطنة من بلدة "شوهم"، تحمل الجنسية الفرنسية بحسب وسائل إعلام عبرية.

وتظهر المستوطنة في الفيديو وهي تتلقى العلاج في يدها، وذكرت أنها كانت في حفلة في "ريعيم" ساعة الهجوم وأسرت في منطقة سديروت، وتلقت العلاج في الأسر.

وتقول : "مرحبا، أنا ميا شيم، 21 عاما، أنا حاليا في غزة، عدت في وقت مبكر من صباح السبت من منطقة سديروت من الحفلة. لقد أصبت في يدي بجروح بالغة. أخذوني إلى غزة، أجروا عملية جراحية. يعتنون بي، يعالجونني، يعطونني الدواء. كل شيء على ما يرام، أنا فقط أطلب منهم إعادتي إلى المنزل في أسرع وقت ممكن. عائلتي ووالداي وإخوتي، وأرجو أن تخرجونا من هنا في أقرب وقت ممكن. من فضلكم، شكرًا لكم.