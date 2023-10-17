وكالة الرأي الفلسطينية خبيرة أممية: البنية التحتية الطبية بغزة تعرضت لأضرار لا يمكن إصلاحها وكالة الرأي الفلسطينية الاتحاد الأوروبي : الوضع الإنساني بغزة على وشك الوصول لنقطة الانهيار وكالة الرأي الفلسطينية معروف: خسائر هذا العدوان فاقت خسائر كل العدوانات السابقة وكالة الرأي الفلسطينية 71 شهيداً ومئات الجرحى بقصفٍ للاحتلال على رفح وخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية النقابات المهنية في الأردن تطلق حملة جمع تبرعات لقطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية كتائب القسام تبث شريطًا مصورًا لأسيرة من سديروت وكالة الرأي الفلسطينية "إسرائيل" وواشنطن تتفقان على وضع خطة لإيصال مساعدات إلى غزة وكالة الرأي الفلسطينية مجلس الأمن يرفض مشروع قرار روسي لوقف إطلاق النار في غزة وكالة الرأي الفلسطينية فرنسا: حصار قطاع غزة يعد خرقًا للقانون الدولي وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تحذر من تفشي الأوبئة بسبب تداعيات العدوان على غزة
أخبار » عربي ودولي

الاتحاد الأوروبي : الوضع الإنساني بغزة على وشك الوصول لنقطة الانهيار

17 تشرين أول / أكتوبر 2023 09:27

387499645_1972113123161446_1737053552457689217_n
387499645_1972113123161446_1737053552457689217_n

وكالات- وكالة الرأي:

قال مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات "يانيز لينارتشيتش": "إن الوضع الإنساني الكارثي في غزة على وشك الوصول إلى نقطة الانهيار".

وأضاف لينارتشيتش، في تصريحات صحفية: "يجب أن يصل الوقود والمياه والغذاء والدواء إلى المحاصرين في غزة على الفور".

وتابع: "أطلقنا عملية الجسر الجوي الإنساني إلى مصر لنقل الإمدادات المنقذة للحياة للأشخاص المحتاجين في غزة ولتقديم الدعم للمنظمات الإنسانية الشريكة على الأرض، وبمجرد وصول الإمدادات إلى غزة، فمن الضروري أن يتمكن عمال الإغاثة من القيام بعملهم، وهو تقديم المساعدة إلى المحتاجين وإنقاذ الأرواح".

وأكد ضرورة ضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني لجلب هذه الإمدادات إلى المحتاجين دون أي عوائق.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟