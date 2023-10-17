وكالة الرأي الفلسطينية برنامج الأغذية العالمي: لم يتبق سوى 4 أو 5 أيام من مخزون الغذاء بغزة وكالة الرأي الفلسطينية "العمل الحكومي" تنعى اللواء الشهيد فؤاد أبو بطيحان وكالة الرأي الفلسطينية شهيدان برصاص الاحتلال في الخليل ونابلس وكالة الرأي الفلسطينية موافقة "إسرائيلية" على إقامة مستوطنة في راس العمود وكالة الرأي الفلسطينية كتائب "القسام" تقصف تجمعات عسكرية في قاعدة "تسليم" وكالة الرأي الفلسطينية صحفيو غزة يودعون الصحفي الشهيد محمد بعلوشة وكالة الرأي الفلسطينية إدارة سجون الاحتلال تحتجز 108 أسرى من غزة وكالة الرأي الفلسطينية نقص الوقود يهدد بتوقف خدمات مرضى الأورام خلال 48 ساعة وكالة الرأي الفلسطينية الملك عبد الله: استقبال اللاجئين خط أحمر في الأردن ومصر وكالة الرأي الفلسطينية "أطباء بلا حدود" تؤكد صعوبة الوصول للماء والطعام بغزة والمستشفيات لم تعد قادرة
أخبار » التكنولوجيا و التقنية

قبول 85% من الطلبات الموجَّهة لتيك توك

فيسبوك يستجيب لـ90% من طلبات الاحتلال لإزالة المحتوى

17 تشرين أول / أكتوبر 2023 11:04

ميتا فيسبوك
ميتا فيسبوك

وكالات- وكالة الرأي:

استجابت شركة "ميتا" لـ90% من طلبات الاحتلال لإزالة محتوى وحسابات عبر مواقع التواصُل الاجتماعيّ، فيما تمّت الموافقة على 85% من الطلبات الموجّهة لـ"تيك توك".

وأعلنت النيابة العامة "الإسرائيلية"، أن قسم السايبر التابع لها، قد "بدأ باتخاذ إجراءات لإزالة المحتوى والحسابات والصفحات والمستخدمين على مختلف شبكات التواصل الاجتماعي، الذين ينشرون محتوى يحرّض على العنف والإرهاب المرتبط بالحرب".

وقالت: "إن حماس التي تنشر كلمات مديح للمقاومة، وتعرض صورا مهينة للقتلى والجرحى والمختطَفين من المنطقة المحيطة بغزة ("غلاف غزة")"، كما لفتت إلى أنه "يتم تنفيذ هذا النشاط بالتعاون الوثيق مع الهيئات ذات الصلة في الجيش، والشاباك، وجهاز السايبر الوطني، وزارة الأمن القومي، والشرطة الإسرائيلية".

وذكرت أنها رصدت "في إطار هذا النشاط... ما يزيد عن 5200 محتوى ومنشور يتضمن محتويات إرهابية محظورة، قام برفعها أنصار منظمة حماس".

وأشارت إلى أنها "تقدمت بنحو 4450 طلبًا لإزالة المحتويات، وذلك بحسب التقسيم التالي: تم تقديم نحو 2150 طلبًا إلى فيسبوك؛ ونحو 1240 طلبًا إلى تيك توك ونحو 680 طلبًا إلى تويتر، ونحو 245 طلبًا إلى إنستغرام، ونحو 143 طلبًا إلى تليغرام". كما ذكرت أنه "تم تقديم طلب واحد إلى موقع يوتيوب".

وأوضحت أنه "تم قبول نحو 90% من جميع الطلبات الخاصة بمنصات شركة ميتا (Facebook Instagram)، وتمت إزالة المحتوى".

وأضافت: "تم قبول نحو 85% من الطلبات (الموجّهة) تيك توك، وتمت إزالة المحتوى".

أما بالنسبة لـ"تويتر"، "فيجري الآن بذل جهد لتعزيز التواصل مع الشركة" من أجل زيادة استجابتها للطلبات"، وفق البيان.

كما لفت البيان إلى أنه "قسم السايبر قد تقدم بطلب لإزالة الوسوم ( الهاشتافات عبر شبكات التواصل الاجتماعي) التي تم إنشاؤها عند اندلاع الحرب، والمرتبطة بالمنظمة  حماس. ومن بين أمور أخرى، تمت إزالة الوسوم التي كانت مرفقة بعشرات مقاطع الفيديو المؤيدة لحماس، وشاهدها مئات الملايين من المستخدمين".

كما "تم تقديم طلب إلى شبكة تيك توك، لإزالة العديد من مقاطع الفيديو التي تحتوي على أغان تمدح حركة حماس، وتشيد بعملية طوفان الاقصى التي تم تنفيذها يوم 7 تشرين الأول/ أكتوبر".

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟