إصابة 3 إسرائيليين بصاروخ مضاد للدبابات شمال فلسطين المحتلة

بيروت - وكالة الرأي:

اعترفت قوات الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الثلاثاء، بإصابة ثلاثة من قواتها جراء إطلاق صاروخ مضاد للدبابات من جنوب لبنان.

وذكرت وسائل الإعلام العبرية أن 5 ضباط وجنود صهاينة قتلوا منذ بدء معركة طوفان الأقصى في عمليات وقصف صاروخي من جنوب لبنان، إلى جانب العديد من المستوطنين، فيما أجبرت قوات الاحتلال على إجلاء آلاف المستوطنين من شمال فلسطين المحتلة.

وأعلنت قوات الاحتلال في وقت مبكر اليوم، أنها اغتالت 4 أشخاص بدعوى محاولتهم اجتياز الحدود اللبنانية الفلسطينية المحتلة.

ومنذ ساعات صباح اليوم، تقصف قوات الاحتلال البلدات اللبنانية بالقذائف المدفعية، وأعلنت أمس قصف مواقع لحزب الله.

وأعلنت المقاومة الإسلامية (حزب الله) قصف خمسة موقع للاحتلال الصهيوني، أمس الاثنين، وتحقيق إصابات مؤكدة.

وقالت المقاومة: إنها استهدف خمسة مواقع اسرائيلية وهي: ‏موقع مسكاف عام، خربة المنارة، هرمون، موقع ريشا وموقع رامية، بالأسلحة المباشرة وحققوا ‏فيها إصابات مؤكدة. ‏

إلى ذلك، اعترفت قوات الاحتلال بسقوط 30 قذيفة في الجليل الغربي بعد إطلاقها من الجنوب اللبناني.

وتشهد الحدود الفلسطينية اللبنانية حالة من التصعيد بالتوازي مع العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

وأعلنت كتائب القسام وسرايا القدس وحزب الله تنفيذ عمليات فدائية منفصلة عبر الحدود في إطار الانخراط في معركة طوفان الأقصى.