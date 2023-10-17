شهيدان برصاص الاحتلال في الخليل ونابلس

نابلس - وكالة الرأي:

استشهد مواطنان، فجر اليوم الثلاثاء، أحدهما مسن متأثرًا بجراحه، برصاص الاحتلال الصهيوني، في نابلس والخليل، بالضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها صباح اليوم: إن المسن سمير محمود عبد القادر صبرة (72 عاماً)، قد استشهد متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام حي المساكن الشعبية شرقي مدينة نابلس فجر الجمعة الماضية.

وأصيب صبرة بالرصاص في بطنه خلال مواجهات اندلعت في منطقة المساكن الشعبية، ونقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي؛ الذي أعلن الأطباء فيه عن استشهاده فجر اليوم متأثرًا بجراحه.

وأفادت وزارة الصحة أن الطفل محمد نضال ملحم (17 عامًا)، استشهد متأثرًا بإصابته برصاصة في البطن أطلقها عليه جيش الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء، في بلدة حلحول شمالي مدينة الخليل.

وذكرت أن مواجهات بلدة حلول فجر اليوم، أسفرت عن 8 إصابات بجراح خطيرة؛ جميعها في الشرايين الرئيسية.

وباستشهاد ملحم وصبرة يرتفع عدد الشهداء بالضفة الغربية منذ عملية “طوفان الأقصى” في السابع من الشهر الجاري إلى 61 شهيداً وأكثر من 1250 جريحاً.