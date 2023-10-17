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الشعبية تدعو الجزائر للتحرك العاجل لوقف العدوان على غزة

17 تشرين أول / أكتوبر 2023 04:11

الجزائر وفلسطين
الجزائر وفلسطين

غزة- الرأي:

دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، جمهورية الجزائر إلى التحرك العاجل وعلى أعلى المستويات من أجل وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى شعبنا بشكلٍ عاجل.

وأكدت الجبهة، ضرورة أن تستثمر الجزائر مواقفها المتقدمة في دعم نضال الشعب الفلسطيني، ورفض وإدانة العدوان على القطاع، في استخدام مقدراتها وموقعها الجيوسياسي للضغط من أجل وقف العدوان، والتصدي للدعم الغربي الإجرامي للكيان الإسرائيلي. 

وأعربت الجبهة عن ثقتها بقدرة الجزائر على الضغط لوقف العدوان، ودعم مقاومة وصمود شعبنا، واستخدام سلاح النفط على سبيل المثال للجم السياسات الغربية المُشاركة في العدوان المفروض على القطاع. 

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