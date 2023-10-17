قمة رباعية في عمّان غداً لبحث التطورات في غزة

وكالات- وكالة الرأي:

أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الثلاثاء أن الملك عبد الله الثاني سيعقد قمة رباعية في عمّان غدا الأربعاء مع الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وذكر الديوان الملكي في بيان مقتضب أن القمة ستبحث «التطورات الخطيرة في غزة وتداعياتها على المنطقة وضمان إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع».

وفي وقت سابق اليوم، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي سيزور إسرائيل غدا ثم الأردن، حيث سيلتقي مع الملك عبد الله والسيسي وعباس. وقال البيت الأبيض في بيان إن بايدن سيبحث في الأردن الاحتياجات الإنسانية للمدنيين في غزة.

وقال البيت الأبيض، أمس، إن بايدن والسيسي ناقشا، أمس، الحاجة إلى الحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط خلال مكالمة هاتفية. وأضاف البيت الأبيض أن الزعيمين ناقشا أيضاً الجهود الجارية للتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة.

في الوقت الذي دخلت فيه الحرب اليوم الحادي عشر، وبات وقف التصعيد في قطاع غزة بعيداً على ما يبدو بعد أن أفشل «فيتو» أميركي بريطاني فرنسي محاولات في مجلس الأمن لتمرير مشروع قرار روسي لإقرار هدنة إنسانية، بينما واصلت إسرائيل قصفها على القطاع لتوقع أكثر من 50 قتيلاً في الساعات الأولى اليوم الثلاثاء.

وبينما تصطف مئات الشاحنات داخل الحدود المصرية غير بعيدة عن غزة في انتظار إشارة لنقل أطنان من المساعدات إلى مئات الآلاف من المحاصرين داخل القطاع، بلغت حصيلة القتلى الفلسطينيين بالغارات الإسرائيلية على غزة أكثر من 2800 شخص، أكثر من نصفهم من النساء والأطفال، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد الجرحى يتجاوز 10 آلاف. وفشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار روسي دعا لهدنة إنسانية في قطاع غزة.