طلاب جامعات أردنية يعلقون دوامهم جزئيا تضامنا مع غزة

وكالات- وكالة الرأي:

نفذ طلاب في جامعات أردنية حكومية، تعليقاً جزئياً لدوامهم الدراسي، اليوم الثلاثاء، كما نفذوا عشرات السلاسل البشرية، والوقفات الاحتجاجية المتزامنة، رفضاً لجرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

من جانبه، عبر عدد من الطلبة عن وقوفهم مع الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن معركة "طوفان الأقصى"، هي معركة الشعب الأردني، رافعين شعاراتٍ تؤكد دعمهم المطلق للمقاومة الفلسطينية.

وطالب الطلاب الأردنيون حكومة بلادهم بموقف "قوي ومؤثر داعم للمقاومة في قطاع غزة، بعيداً عن عبارات الإدانة والشجب، والاستنكار".

وكانت القوى الطلابية الوطنية والشعبية في الجامعات الأردنية، قد أعلنت عن "تأسيس الملتقى الطلابي لدعم المقاومة" ليكون حاضنةً للعمل الوطني والشعبي المؤازر للمقاومة في فلسطين.

وأكد الملتقى، اليوم الثلاثاء، أن الهدف من إطلاقه هو "دعم مقاومة الشعب الفلسطيني بكافة أشكاله ضد ౹لاحتلال، ومجابهة التطبيع الثقافي والأكاديمي، والتنسيق مع القوى الوطنية والنقابية والحقوقية لدعم الكفاح والدفاع عن ثـرى الأردن وتعزيز سيادته".

وأشار البيان أن "فعاليات الملتقى في جميع الجامعات وساحات الوطن ستركز على دعوة الأردنيين إلى الالتفاف حول مشروع المقاومة ودعمه، ومطالبة الحكومة الأردنية بإصدار موقف واضح يدين العدوان الصهيوني على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في مقاومة الاحٺلال".