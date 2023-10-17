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في طوفان الأقصى

الجزيرة: ارتفاع قتلى جيش الاحتلال إلى 302 قتيل

17 تشرين أول / أكتوبر 2023 07:18

غزة- الرأي:

أعلن جيش الاحتلال، ارتفاع عدد قتلاه الذين سقطوا في معركة طوفان الأقصى.

وذكرت قناة الجزيرة نقلًا عن مراسلتها، أن جيش الاحتلال رفع مجموع العدد المعلن للعسكريين القتلى في عملية طوفان الأقصى إلى 302 ضابط وجندي.

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