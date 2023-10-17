وكالة الرأي الفلسطينية جيش الاحتلال يقصف المستشفى المعمداني وسط غزة وكالة الرأي الفلسطينية الجزيرة: ارتفاع قتلى جيش الاحتلال إلى 302 قتيل وكالة الرأي الفلسطينية طلاب جامعات أردنية يعلقون دوامهم جزئيا تضامنا مع غزة وكالة الرأي الفلسطينية مجلس الوزراء السعودي يؤكد رفضه التهجير القسري للفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية الضمير: 900 معتقل من قطاع غزة و650 من الضفة منذ بدء العدوان وكالة الرأي الفلسطينية قمة رباعية في عمّان غداً لبحث التطورات في غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الإعلامي الحكومي": 198 شهيداً و575 إصابة بالـ24 ساعة الماضية وكالة الرأي الفلسطينية العفو الدولية: على إسرائيل أن ترفع الحصار عن غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الصحة": مشافي قطاع غزة دخلت مرحلة الانهيار الفعلي وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد عضو المجلس العسكري بكتائب القسام أيمن نوفل
أخبار » الأخبار الفلسطينية

أثناء وجود مئات العائلات النازحة

جيش الاحتلال يقصف المستشفى المعمداني وسط غزة

17 تشرين أول / أكتوبر 2023 07:53

photo_٢٠٢٣-١٠-١٧_١٩-٢٤-٤٢
photo_٢٠٢٣-١٠-١٧_١٩-٢٤-٤٢

غزة- الرأي:

أقدم جيش الاحتلال على قصف المستشفى المعمداني في غزة أثناء وجود مئات العائلات النازحة، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء ومئات الإصابات.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، د. أشرف القدرة، أن التقديرات الأولية تشير إلى ارتقاء ما بين 200 إلى 300 شهيد في القصف الذي استهدف المستشفى.

ويذكر أن المستشفى المعمداني هو المستشفى المسيحي الوحيد في غزة وهو تابع للروم الأرثوذكس.

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه الحادي عشر، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟