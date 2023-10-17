جيش الاحتلال يقصف المستشفى المعمداني وسط غزة

غزة- الرأي:

أقدم جيش الاحتلال على قصف المستشفى المعمداني في غزة أثناء وجود مئات العائلات النازحة، ما أدى إلى ارتقاء عشرات الشهداء ومئات الإصابات.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، د. أشرف القدرة، أن التقديرات الأولية تشير إلى ارتقاء ما بين 200 إلى 300 شهيد في القصف الذي استهدف المستشفى.

ويذكر أن المستشفى المعمداني هو المستشفى المسيحي الوحيد في غزة وهو تابع للروم الأرثوذكس.

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه الحادي عشر، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.