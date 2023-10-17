جيش الاحتلال يعترف ضمنيًا بقصف المستشفى المعمداني

الداخل المحتل-الرأي:

اعترف جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بقصفه للمستشفى الأهلي المعمداني، مساء اليوم.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال"أفيخاي ادرعي":"كنا قد أنذرنا بإخلاء مستشفى المعمداني و5 مستشفيات أخرى في قطاع غزة"، مما يُعد اعترافًا ضمنيًا بمسؤولية جيش الاحتلال عن قصف المستشفى.

ويذكر أن طائرات الاحتلال الحربية قد قصفت مستشفى المعمداني وسط غزة مما أدى إلى ارتقاء أكثر من 500 شهيد، والذي يُعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه الحادي عشر، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.