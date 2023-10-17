قطر: نُدين بأشدّ العبارات قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني

وكالات- وكالة الرأي:

أدانت دولة قطر، قصف الاحتلال للمستشفى الأهلي وسط غزة.

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها:"ندين بأشدّ العبارات قصف الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى الأهلى المعمداني في قطاع غزة".

ويذكر أن طائرات الاحتلال الحربية قد قصفت مستشفى المعمداني وسط غزة مما أدى إلى ارتقاء أكثر من 500 شهيد، والذي يُعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه الحادي عشر، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.