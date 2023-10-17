الخارجية الأردنية: نُطالب بوقف الحرب "المستعرة" على غزة فورًا

وكالات- وكالة الرأي:

طالبت وزارة الخارجية الأردنية، بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني ووقف الحرب "المستعرة" على غزة فورا.

وحملت الأردن الاحتلال الإسرائيلي القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية عن هذا التطور الخطير.

ويذكر أن طائرات الاحتلال الحربية قد قصفت مستشفى المعمداني وسط غزة مما أدى إلى ارتقاء أكثر من 500 شهيد، والذي يُعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه الحادي عشر، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.