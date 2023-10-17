الصحة العالمية: نُدين الهجوم على المستشفى المعمداني

وكالات- وكالة الرأي:

أدانت منظمة الصحة العالمية، قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني وسط غزة.

وقالت المنظمة في بيان مقتضب: "ندين الهجوم على المستشفى الأهلي "المعمداني" والتقارير تشير إلى وجود مئات الوفيات والإصابات ونطالب بحماية المدنيين والمرافق الصحية".

ويذكر أن طائرات الاحتلال الحربية قد قصفت مستشفى المعمداني وسط غزة مما أدى إلى ارتقاء أكثر من 500 شهيد، والذي يُعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه الحادي عشر، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.