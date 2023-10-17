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هنية: مجزرة المستشفى المعمداني تؤكد وحشية العدو

17 تشرين أول / أكتوبر 2023 11:00

اسماعيل هنية
اسماعيل هنية

وكالات- وكالة الرأي:

قال رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية إن مجزرة المستشفى المعمداني التي راح ضحيتها مئات الشهداء "تؤكد وحشية العدو وحجم الهزيمة المدوية التي مُني بها"، مضيفا أن "العدو واهم إن ظن أن هذه المجازر ستغطي على هزيمته المدوية أو تدفع شعبنا للاستسلام".

وأضاف هنية:"إن العدو لا يحترم قيما ولا قوانين ولا أعرافا ولا شرائع"، مؤكدا أن "الأميركيين الذين أعطوا غطاء غير محدود للاحتلال يتحملون مسؤولية مجزرة المعمداني".

وتابع:" إن من ارتكبوا مجزرة المعمداني ارتكبوا مجزرة صبرا وشاتيلا وبحر البقر وقتلوا أسرى الجيش المصري"، مؤكدًا أن "هذه المجزرة ستشكل نقطة تحول وطوفانا يضاف إلى طوفان الأقصى".

وشدد رئيس المكتب السياسي لحماس على أن "المقاومة مستمرة ولن تتوقف إلا برحيل المحتل عن أرضنا ومقدساتنا".

ودعا هنية الفلسطينيين في الضفة والقدس والداخل إلى الخروج في كل المدن والقرى والمخيمات في وجه المحتل، كما دعا شعوب الأمة العربية والإسلامية إلى الخروج تنديدا بهذه المجزرة الوحشية، داعيًا أحرار العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن والجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي لإدانة صريحة للمجزرة.

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