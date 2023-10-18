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حزب الله يُعلن الأربعاء "يوم غضب غير مسبوق" ضد إسرائيل

18 تشرين أول / أكتوبر 2023 12:09

المستشفى المعمداني
المستشفى المعمداني

وكالات- وكالة الرأي:

أعلن حزب الله اللبناني -في بيان- الأربعاء "يوم غضب غير مسبوق" ضد إسرائيل وزيارة الرئيس الأميركي جو بايدن لها.

ويأتي ذلك بعد مجزرة مستشفى المعمداني التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي وأوقعت أكثر من 500 شهيد ومئات المصابين.

ويذكر أن طائرات الاحتلال الحربية قد قصفت مستشفى المعمداني وسط غزة مما أدى إلى ارتقاء أكثر من 500 شهيد، والذي يُعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه الحادي عشر، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.

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