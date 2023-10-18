حماس تدعو للنفير العام في أنحاء العالم تنديداً بمجزرة "المعمدااني"

غزة - وكالة الرأي:

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس إلى النفير والخروج في الشوارع والساحات في أنحاء العالم كافة رفضاً لمجزرة المشفى الأهلي وللإبادة الجماعية التي يتعرض لها شعبنا في قطاع غزة.

ووجهت الحركة نداءها إلى شعبنا الفلسطيني في الضفة والداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، وفي المخيمات والشتات، وأمتنا العربية والإسلامية، وأحرار العالم إلى النفير العام والخروج إلى الساحات والميادين في كل المناطق والدول، بدءاً من هذه الليلة وبشكل دائم ومستمر حتى يتوقّف هذا العدوان ومسلسل المجازر الوحشية والإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني وجيشه الفاشي ضد شعبنا الفلسطيني المرابط الصابر في قطاع غزة.

وأكدت الحركة أننا أمام مجزرة وحشية نفّذها جيش الاحتلال الفاشي في مستشفى الأهلي العربي (المعمداني)، والتي راح ضحيتها أكثر من 500 شهيد ومئات الجرحى.