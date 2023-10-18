حزب الله عن "مجزرة المعمداني": هذا يوم له ما بعده على ‏‏‏طريق المقاومة والانتصار

بيروت - وكالة الرأي:

أعلن حزب الله في لبنان، عبر بيان صدر مساء اليوم الثلاثاء، إنّ مجزرة مستشفى المعمداني، التي ارتكبتها قوات الاحتلال اليوم، هي "إستكمال لما سبقها من مجازر منذ نشأة هذا الكيان في دير ‏‏‏ياسين وحولا وصبرا وشاتيلا وصولاً إلى مجزرتي قانا وسواها".

وأضاف حزب الله: "يندى جبين الإنسانية للجريمة المروعة والوحشيّة التي ارتكبتها عصابات القتل والإجرام ‏‏‏الصهيونية في المستشفى المعمداني في غزة، والتي راح ضحيتها المئات من الشهداء ‏الأبرياء".

كما أكد أنّ كل بيانات الادانة والاستنكار "لم تعد تكفي"، مطالباً "شعوب أمتنا العربية والاسلامية ‏بالتحرك ‏‏الفوري إلى الشوارع والساحات للتعبير عن الغضب الشديد والضغط على الحكومات ‏والدول، أينما ‏‏كان للتحرك الفوري ضد المجازر".

وطالب أن يكون غداً الأربعاء "يوم غضب لا سابق له ضد العدو وجرائمه"، وضد زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى الكيان ‏‏‏الصهيوني

ثمّ أكد: "لتكن الرسالة واضحة، أن هذا يوم له ما بعده على ‏‏‏طريق المقاومة والانتصار".

وعمّت طرقات في لبنان، وتحديداً في المخيمات الفلسطينية، التظاهرات تنديداً بمجزرة قوات الاحتلال، بحق مستشفى المعمداني بوسط غزة، والتي أسفرت عن وقوع مئات الضحايا.

وأعلن لبنان إقفال المؤسسات التعليمية في لبنان تضامناً مع غزة واستنكاراً لوحشية الاحتلال ضد أطفال الأمة. وقال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، إنّ "إسرائيل" تصفع الإنسانية على وجهها بجريمة إبادة.

بدوره، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، إنّ "مئات الشهداء في مستشفى المعمداني بفعل الإجرام الإسرائيلي والضمير العالمي ساكت عن الظلم".