اليمن: قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني جريمة ضد الإنسانية

وكالات- وكالة الرأي:

أدانت اليمن، قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي المتعمد للمستشفى الأهلي المعمداني في غزة، والذي أسفر عن ارتقاء المئات من الضحايا الفلسطينيين.

وأكدت وزارة الخارجية اليمنية في بيان اليوم، أن قصف جيش الاحتلال المتعمد للمستشفى، جريمة ضد الإنسانية، داعيةً المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الأخلاقية والضغط على الاحتلال للوقف الفوري لإطلاق النار، وسياسة العقاب الجماعي واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

ويذكر أن طائرات الاحتلال الحربية قد قصفت مستشفى المعمداني وسط غزة مما أدى إلى ارتقاء أكثر من 500 شهيد، والذي يُعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه الحادي عشر، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.