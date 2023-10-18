الداخلية: أجهزتنا تقوم بواجبها بكل ما أوتيت من قوة

غزة - وكالة الرأي:

أكد الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني، إياد البزم، أن الأجهزة الأمنية في قطاع غزة تقوم بواجبها بكل ما أوتيت من قوة، في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الالثاني عشر توالياً.

وقال البزم، في مؤتمر صحفي في مستشفى الشفاء تعقيباً على مجزرة مستشفى المعمداني: الاحتلال قتل العائلات التي لجأت لمستشفى المعمداني لتحتمي به.

وأضاف: "الاحتلال يقدم هذه المجزرة البشعة بين يدي زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة، وأمريكا شريكة في قتل شعبنا".

وأردف بالقول: "شعبنا يواجه أعتى قوى الأرض، وأطفالنا يُقتلون اليوم ويقصفون بأسلحة أمريكية"، مشيراً إلى أنه لا يوجد نقطة آمنة في كل قطاع غزة والاحتلال يقصف في كل مكان.

وناشد البزم كل ضمير حر أن يلجم هذا العدوان، "ونحن نشاهد الدعم الأمريكي والغربي المفتوح للاحتلال في عدوانه".

وتابع: لن نستسلم ولن ننكسر وسنبقى في الميدان، وكل أجهزتنا تقوم بواجبها بكل ما أوتيت من قوة.

- نناشد جماهير أمتنا للتحرك لوقف العدوان عن شعبنا في غزة وألا يناموا ليلتهم ليسمع العالم أجمع أن هذه الدماء والأشلاء ليست رخيصة.

ووجه البزم دعوته إلى جماهير أمتنا للتحرك لوقف العدوان عن شعبنا في غزة وألا يناموا ليلتهم ليسمع العالم أجمع أن هذه الدماء والأشلاء ليست رخيصة.

وشدد على أهمية أن يتحرك أبناء أمتنا جميعاً وليعلم الجميع أن شعب فلسطين وأهل غزة ليسوا وحدهم.



