عباس: العدوان على شعبنا بغزة يجب أن يتوقف

الضفة المحتلة-الرأي:

قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس: "العدوان على شعبنا في قطاع غزة يجب أن يتوقف، ولن نقبل إطلاقا أي كلام غير وقف الحرب".

وأضاف: "إن إسرائيل قصفت مستشفى المعمداني في غزة وهذه جريمة لا تغتفر"، مطالبًا بمحاسبة حكومة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني.

وتابع عباس: "لقد اتفقت مع الأردن ومصر على إلغاء القمة المقررة في عمّان اليوم مع الرئيس بايدن"، داعيًا الجماهير إلى الوحدة والتلاحم لأن اللحظة خطيرة.

وقال: "لن نسمح بنكبة جديدة ولن نقبل أن يهجر شعبنا مرة أخرى، والمخطط الإسرائيلي للتهجير لن يمر وسنتصدى له".

ويذكر أن طائرات الاحتلال الحربية قد قصفت مستشفى المعمداني وسط غزة مما أدى إلى ارتقاء أكثر من 500 شهيد، والذي يُعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه الحادي عشر، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.