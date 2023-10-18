وكالة الرأي الفلسطينية الرئيس المصري يدين قصف مستشفى المعمداني وكالة الرأي الفلسطينية الجزائر تدين هجوم الاحتلال على المستشفى المعمداني وكالة الرأي الفلسطينية المغرب يُدين قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني وكالة الرأي الفلسطينية ماكرون: لا شيء يمكن أن يبرر قصف مستشفى وكالة الرأي الفلسطينية عباس: العدوان على شعبنا بغزة يجب أن يتوقف وكالة الرأي الفلسطينية أبو الريش: الاحتلال خدع مطران الكنيسة الإنجيلية ثم قصف المستشفى وكالة الرأي الفلسطينية الجهاد الاسلامي: مجزرة المعمداني جزء من خطة بايدن لإبادة سكان غزة وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: أجهزتنا تقوم بواجبها بكل ما أوتيت من قوة وكالة الرأي الفلسطينية اليمن: قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني جريمة ضد الإنسانية وكالة الرأي الفلسطينية أردوغان يدعو الإنسانية لاتخاذ إجراءات لوقف الوحشية في غزة
أخبار » الأخبار الفلسطينية

عباس: العدوان على شعبنا بغزة يجب أن يتوقف

18 تشرين أول / أكتوبر 2023 02:08

محمود عباس
محمود عباس

الضفة المحتلة-الرأي:

قال رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس: "العدوان على شعبنا في قطاع غزة يجب أن يتوقف، ولن نقبل إطلاقا أي كلام غير وقف الحرب".

وأضاف: "إن إسرائيل قصفت مستشفى المعمداني في غزة وهذه جريمة لا تغتفر"، مطالبًا بمحاسبة حكومة الاحتلال وتوفير الحماية الدولية لأبناء الشعب الفلسطيني. 

وتابع عباس: "لقد اتفقت مع الأردن ومصر على إلغاء القمة المقررة في عمّان اليوم مع الرئيس بايدن"، داعيًا الجماهير إلى الوحدة والتلاحم لأن اللحظة خطيرة.

وقال: "لن نسمح بنكبة جديدة ولن نقبل أن يهجر شعبنا مرة أخرى، والمخطط الإسرائيلي للتهجير لن يمر وسنتصدى له".

ويذكر أن طائرات الاحتلال الحربية قد قصفت مستشفى المعمداني وسط غزة مما أدى إلى ارتقاء أكثر من 500 شهيد، والذي يُعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه الحادي عشر، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

كتابان لأسيرين يبصران النور من داخل سجون الاحتلال

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما مدى رضاك عن أداء المؤسسات الحكومية بشكل عام؟