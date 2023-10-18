المغرب يُدين قصف الاحتلال لمستشفى المعمداني

وكالات- وكالة الرأي:

أدانت المملكة المغربية، بشدة قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة، وما خلفه من ضحايا بالمئات.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن المملكة المغربية تجدد مطالبتها بحماية المدنيين وعدم استهدافهم.

وأضافت أن المملكة المغربية التي يرأس عاهلها محمد السادس، لجنة القدس الشريف، تؤكد الحاجة الملحة لتضافر جهود المجتمع الدولي لإيقاف التصعيد بأسرع وقت واحترام القانون الدولي الإنساني، والعمل على تفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من الاحتقان.

ويذكر أن طائرات الاحتلال الحربية قد قصفت مستشفى المعمداني وسط غزة مما أدى إلى ارتقاء أكثر من 500 شهيد، والذي يُعد مخالفًا للقانون الدولي الإنساني.

ويستمر عدوان الاحتلال "الإسرائيلي"، على قطاع غزة في يومه الحادي عشر، وقد ارتكبت فيه آلة الحرب "الإسرائيلية" أبشع الجرائم بحق المدنيين، وتواصل إغلاق معابر القطاع وتمنع إدخال الغذاء والأدوية والوقود.