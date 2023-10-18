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الجزائر تدين هجوم الاحتلال على المستشفى المعمداني

18 تشرين أول / أكتوبر 2023 02:16

وكالات- وكالة الرأي:

أدانت الجزائر، الليلة، الهجوم المتعمد على المستشفى المعمداني في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي خلف مئات الشهداء والعديد من المصابين، حسب ما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان: "تدين الجزائر بشدة الهجوم المتعمد على  مستشفى في قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الذي أسفر عن مقتل مئات الضحايا والعديد من المصابين من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق".

وذكر البيان أن الجزائر "تناشد المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والضمير العالمي التدخل الفوري لوقف مثل هذه الأعمال الهمجية التي تنتهك وبشكل صارخ القانون الدولي الإنساني وأبسط القيم الإنسانية".

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