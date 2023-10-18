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الإمارات تدين الهجوم على المستشفى المعمداني في غزة

18 تشرين أول / أكتوبر 2023 02:19

قصف المستشفى المعمداني
قصف المستشفى المعمداني

وكالات- وكالة الرأي:

أدانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد وإصابة مئات الفلسطينيين.

وعبرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان لها، الليلة، عن "أسفها العميق للخسائر في الأرواح"، وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأكدت "ضرورة الوقف الفوري للعنف وعدم استهداف المدنيين والمؤسسات المدنية"، مشددة على "أهمية أن ينعم المدنيون من كلا الجانبين بالحماية الكاملة بموجب القانون الإنساني الدولي، والمعاهدات الدولية التي تحمي المدنيين وحقوق الإنسان وضرورة ألا يكونوا هدفًا للصراع".

ودعت دولة الإمارات المجتمع الدولي إلى "بذل الجهود للوصول إلى وقف فوري لإطلاق النار لمنع المزيد من الخسائر في الأرواح وتجنب المزيد من تأجيج الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى دفع كافة الجهود المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل، ومنع انجرار المنطقة لمستويات جديدة من العنف والتوتر وعدم الاستقرار".

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